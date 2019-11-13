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  3. Bank Asya dekontu böyle FETÖ delili olur

Bank Asya dekontu böyle FETÖ delili olur

Bank Asya dekontu böyle FETÖ delili olur

OHAL Komisyonu, “Bank Asya’ya para yatıran herkes terörist sayıldı” propagandasını çürüten delilleri paylaştı.  

FETÖ’nün çağrısıyla Bank Asya’ya para yatırdığı gerekçesiyle çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilerek haklarında soruşturma açılan bazı şüphelilerin OHAL Komisyonu’na yaptığı itirazlardan çarpıcı sonuçlar çıktı. Komisyonun geliştirdiği özel yazılımla, para yatıran bazı kişilerin dekontun açıklama bölümüne “Zalimler için cehennem”, “Safımız belli olsun diye” şeklinde notlar yazdığı belirlendi. 

11 BİN 516 KİŞİ DESTEK OLDU 

Komisyona başvuran 27 bin 298 kişi başka bankadan kredi kullandı. 11 bin 516’sı akabinde paraları Bank Asya’ya yatırdı. Veriler incelendiğinde Komisyona başvuran 27 bin 298 kişinin başka bankadan kredi kullandığı ve bunların 11 bin 516’sının Bank Asya’ya destek mahiyetinde para yatırdığı görüldü. 


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