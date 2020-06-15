Bank Asya avukatının Orhan Karakuş'un 'pes' dedirten serveti

Yaklaşık 2 yıldır aranan Karakuş’un Ankara’da saklandığı bilgisi üzerine emniyet ekipleri operasyon düzenledi. Karakuş, saklandığı evde 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 avro, 100’er gramlık 3 külçe altın, 3 altın bilezik, 1 küçük altın, 1 Cumhuriyet altını ve 25 tane 1 dolar ile yakalandı. Karakuş, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Karakuş’un adına Ankara’da 2 daire, 1 çalışma ofisi, Antalya’da arsa, araba ve eşinin adına 2 kooperatif hissesi ile Bank Asya’da 3 milyon 769 bin 810 liralık hesabı olduğu kayıtlara geçti. Karakuş’un FETÖ elebaşının talimatıyla 2014’te 2.5 milyon lirasını bir kalemde Bank Asya’ya yatırdığı belirlendi.