Bank Asya avukatının Orhan Karakuş'un 'pes' dedirten serveti
Bank Asya ile firari emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'in avukatlığını yapan ve ByLock kullanıcısı Avukat Orhan Karakuş, hakkında gözaltı kararı verildikten sonra kayıplara karıştı.
Yaklaşık 2 yıldır aranan Karakuş’un Ankara’da saklandığı bilgisi üzerine emniyet ekipleri operasyon düzenledi. Karakuş, saklandığı evde 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 avro, 100’er gramlık 3 külçe altın, 3 altın bilezik, 1 küçük altın, 1 Cumhuriyet altını ve 25 tane 1 dolar ile yakalandı. Karakuş, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Karakuş’un adına Ankara’da 2 daire, 1 çalışma ofisi, Antalya’da arsa, araba ve eşinin adına 2 kooperatif hissesi ile Bank Asya’da 3 milyon 769 bin 810 liralık hesabı olduğu kayıtlara geçti. Karakuş’un FETÖ elebaşının talimatıyla 2014’te 2.5 milyon lirasını bir kalemde Bank Asya’ya yatırdığı belirlendi.