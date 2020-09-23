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23 Eylül 2020 Çarşamba 14:49 | Son Güncelleme:

"Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı” devam ediyor

"Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı” devam ediyor

Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ile Kuzey Makedonya'dan Özel Kuvvet unsurlarının katıldığı “Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı” Romanya'nın ev sahipliğinde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, "Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı”nın devam ettiğini duyurdu.

Romanya’nın ev sahipliğinde devam eden tatbikatta, Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ile Kuzey Makedonya’dan Özel Kuvvet unsurları katılıyor.

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