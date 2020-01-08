Balistik füze nedir, özellikleri neler? Balistik füze türleri nelerdir?

Balistik füze nedir, özellikleri neler? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. İran'ın toplamda 15 balistik füze ile Amerika üslerine saldırı düzenlemesinin ardından balistik füzenin ne olduğu, çeşitleri merak ediliyor. Balistik füzenin kimyasal, nükleer ve biyolojik olarak farklı başlıklar taşıyabilen, kısa, orta menzil, kıtalararası ve denizaltı olarak koşulu ile 4 çeşiti bulunuyor. Balistik füze nedir, özellikleri neler? sorusunun yanıtı haberimizde..

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füze nükleer, kimyasal ve biyolojik başlık ya da birden fazla başlık bulundurabilen güdümlü ya da güdümsüz füze sistemine denir. Başlığına göre, zararları değişen füzeler kısa, orta menzil, kıtalararası ve denizaltı olarak koşulu ile 4 (dört) tiptedir.

İkinci Dünya Savaşı ile birlikte Nazi Almanyası’nın 1942'nin sonlarına doğru geliştirdiği ve Adolf Hitler'in intikam silahları adını verdiği V-1 ve V-2'ler ile ortaya çıkmıştır. V-1'ler basit bir yönlendirmeyle 2500-3000 feet aralığında 500 km'ye yakın hızlarda 1 ton patlayıcı taşıyabilmektedir.

BALİSTİK FÜZE MENZİLİ ÇEŞİTLERİ

Kısa menzilli balistik füze: (Short-range ballistic missile SRBM) 150 ile yaklaşık 1000 km menzil aralığı olan bir sistemdir.

Orta menzilli balistik füze: (Medium-range ballistic missile (MRBM) yaklaşık 1000 ile 3000 km menzil aralığı olan bir sistemdir.

Kıtalararası balistik füze (KABF): (Intercontinental ballistic missile ICBM) 5000km ve üzeri menzil aralığı olan bir sistemdir. Asgari 5500 km ve daha fazla menzili olan, nükleer başlık taşıması amacıyla tasarlanmış balistik füzelerdir. Ayrıca kimyasal ve biyolojik silah etkileri ile de donatılabilir. Tek bir füze birden fazla hedef için birden fazla savaş başlığı taşıyabilir. Erken model KABFler hedefi tam vurmak konusunda yetenekleri kısıtlıydı bu yüzden genelde şehir gibi büyük hedefler için kullanılıyorlardı. Daha sonra hedefi isabet kabiliyeti artınca askeri hedeflere karşı kullanılmaya başlandı. İkinci ve üçüncü nesil tasarımlar isabet konusunda bayağı ilerlediği için en küçük hedeflere bile başarılı nokta atışı yapabildi.