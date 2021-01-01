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  • Balıkesir'in Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
01 Ocak 2021 Cuma 16:53 | Son Güncelleme:

Balıkesir'in Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Balıkesir'in Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
AA

Balıkesir'de, kent merkezi, Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik il merkezinde 10, Bandırma'da 4 ve Ayvalık'ta 2 adrese operasyon gerçekleştirdi.

AA'da yer alan habere göre, operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 94,87 gram metamfetamin, 1,50 gram sentetik kannabinoid, 68 sentetik ecza hap, 2,20 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda 20 zanlı yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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