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19 Eylül 2020 Cumartesi 23:07 | Son Güncelleme:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde orman yangını

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde orman yangını
AA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak konuyla ilgili olarak, "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz, şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Bölgede yoğun rüzgar var." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Şeytan Sofrası’nın eteğindeki Balcılar mevkisinde yer alan orman alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı.

AA'nın aktardığı habere göre, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına hızlı şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Bölgede çok sayıda ekibin çalıştığını anlatan Vali Şıldak, şunları dedi:

"Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz, şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Bölgede yoğun rüzgar var."

Şıldak, yangın bölgesine hareket ettiğini, bölgede incelemelerin ardından net bilgilerin edinileceğini kaydetti.

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