Balıkesir'deki faciayı anlattı! Annesi gözünün önünde can verdi

Balıkesir'de yolcu otobüsünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.

Olayın meydana geldiği Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisine gelen Yazıcı, beraberindekilerle inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Yazıcı, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, otobüste 34 yolcu ve 3 mürettebat bulunduğunu söyledi.

İZDİHAM ÇIKINCA KAÇAMADILAR

34 yolcusu bulunan otobüsün şoförünün yara almadan kurtulduğu ifade edilirken, görgü tanıkları yangının otobüsün orta kısmında başladığı ve yangından kaçmak için arkaya kaçmak isteyen yolculardan bazılarının izdihamla kaçamadığı öğrenildi. Otobüsün ise firmanın kendisine ait olduğu belirtildi. Jandarmanın otobüsün yakıt tankından da kullanılan akaryakıtla ilgili numune alacağı kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ: İLK DUMANLAR KAHVE MAKİNESİNDEN ÇIKMAYA BAŞLADI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangını faciasında ilk dumanların araçtaki kahve makinesinden çıkmaya başladığını ifade etti.

Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerinin yangına çok kısa sürede müdahale ettiğini belirterek, "Araçta 34 yolcu ve biri şoför 3 mürettabat bulunuyor. Dumanlar kahve makinesinden gelmeye başlamış. Aldığımız bilgiler o yönde. Aracın orta kısmından dumanlar çıkmış. Muavin fark edince kaptanı uyarmış, sağa çekmişler. Ancak kapılar açıldıktan sonra oksijen hızla içeri girince duman ve alev hızlanmış. Yangın büyüyünce araç içinde panik ve izdiham yaşanmış. Yangından kaçamayan 5 kişi maalesef hayatını kaybetti. Kurtulan yolcuların bir kısmı jandarmada ifade veriyor. 15-16 yaralımız var. Onların da sağlık durumları iyi" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, orman yangını mevsimi olduğu için her 20 kilometrede bir itfaiye aracının bölgede olduğunu, ihbar sonrası 2 dakikada alevlere müdahale edildiğini hatırlatarak, "Araç alev topuna döndüğü için çok fazla yapacak bir şey kalmadı. Ancak kısa sürede alevler söndürüldü" şeklinde konuştu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Otobüste çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında, araç sürücüsü N.D'nin gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Otobüs sürücüsü N.D., yangının ardından DHA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Aracımızın ekranında 'yangın ışığı' yandı. Otobüsü durdurup, kapıları açtım, yolculara aracı hemen boşaltmalarını söyledim. Kapılar açılınca alevler, otobüsü kaplamaya başladı. Alevler, çok hızlı şekilde otobüsü kapladı, büyük panik yaşandı" ifadelerini kullanmıştı.

Yaralılardan Saniye Yılmaz, Dursun Ata, Elif Ata, Merve Pehlivanoğlu ve Semra Başar, Atatürk Şehir Hastanesi'nde, Türkan Tansuoğlu, İhsan Ali Hamsioğlu, Elif Kurtar ve Sude Kurtar, Balıkesir Devlet Hastanesi'nde, Güler Tezel, Seher Yonter, Özgün Okur, Övgü Okur, Hüseyin Emre Kahraman ve Berra Kahraman ise İvrindi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"ANNEM İÇERİDE KALDI KARDEŞİMİ ZOR KURTARDIK"

Otobüse Ankara'ya gitmek için Akçay'dan binen yaralı yolculardan Elif Ata, "Ben 21 numaralı koltukta oturuyordum. Annemle kardeşim 27 ve 28 numarada tam orta kapının yanında oturuyordu. Bir anda orta kapının orada ateş topu gibi bir şey oluştu. Sonra şoför durdu kapılar açıldı. Fakat yangın tüpüyle müdahale edilmedi. Yangın tüpü yoktu yani. Ondan sonra saniyeler içerisinde bir duman yayıldı yolcular bağırışarak dışarıya çıkmaya çalıştı. Annem Fatma Kızılgöz 80 yaşındaydı benim annem içeride kaldı. Kardeşimi de zor kurtardık. Hortumla müdahale çok zor oldu koca otobüs gözümüzün önünde yandı ve annem içerisindeydi korkunç bir şeydi" dedi.

(AA-DHA-İHA)