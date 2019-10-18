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  3. Balıkesir'deki ev yangınında kahreden haber!

Balıkesir'deki ev yangınında kahreden haber!

Balıkesir'deki ev yangınında kahreden haber!

Balıkesir merkez Karesi ilçesindeki evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü.

Toygar Mahallesi Murat Sokak'ta Mustafa Gümüş'e ait evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 yaşındaki Yasin Yaşar Gümüş'ün yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yasin Yaşar Gümüş'ün yangın esnasında evde yalnız olduğu öğrenildi.

(AA)

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