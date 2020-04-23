Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 5 operasyonda toplam 11 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 10.3 gram bonzai, 95.90 gram metamfetamin ile 357 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlara narkotik dedektör köpeği Bath da katıldı. Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.