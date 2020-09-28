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28 Eylül 2020 Pazartesi 13:25 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de şaşırtan operasyon: Uyuşturucu hapları lavaş ekmeğe sarmışlar

Balıkesir'de şaşırtan operasyon: Uyuşturucu hapları lavaş ekmeğe sarmışlar
İHA

İzmir'den Balıkesir'e çok miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan narkotik ekipleri, Edremit'te durdurduğu araçta çiğ köfte paketinde lavaş ekmeğe sarılı çok sayıda ecatsy hap ele geçirdi.

Balıkesir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği, İzmir'den Edremit ilçesine çok miktarda ectasy ve çeşitli uyuşturucu madde getirileceği ihbarını aldı. Edremit'te durdurulan araçın torpidosunda çiğ köfte paketinde bulunan lavaş ekmekleri arasında sarılı çok miktar ectasy hapı ele geçirildi.

İHA'da yer alan habere göre, uyuşturucu tacirleri narkotik kopeklerden korunmak için 492 adet uyuşturucu hapı çiğ köfte paketi içinde lavaş ekmekleri arasında sardığı öğrenildi.

Köpeklerin çiğ köfte kokusu yüzünden uyuşturucuyu bulamayacağı düşüncesi işe yaramadı.

Özel eğitimli Cash kısa sürede araç torpidosunda çiğ köfte paketinde bulunan lavaş ekmekleri saralı çok miktarda ectasy hapı tespit etti.

Yapılan aramada araçta ve şahısların üzerinde 492 adet ectasy hap, 1.40 gram esrar, 1.05 gram bonzai ve suçtan elde edildiği düşünülen 725 lira ele geçirildi. M.Y ve K.S isimli iki şahıs gözaltına alındı.

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