Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ihraç astsubay 2 şüpheli Balıkesir merkez ve Bandırma ilçesinde, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli beyanlarında adı geçen 2 şüpheli de Gönen'de yakalandı.