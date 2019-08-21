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  3. Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda polis 4 FETÖ şüphelisini yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ihraç astsubay 2 şüpheli Balıkesir merkez ve Bandırma ilçesinde, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli beyanlarında adı geçen 2 şüpheli de Gönen'de yakalandı.

 

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