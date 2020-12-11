Balıkesir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin saatini 17.37 olarak açıkladı. Depremi hisseden tüm vatandaşlar Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir depremi kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtlarını merak etmeye başladılar.

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir'de merkez üssü Susurluk olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada 'Susurluk ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır' denildi.