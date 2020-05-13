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  3. Balıkesir'de aranan 34 kişi yakalandı

Balıkesir'de aranan 34 kişi yakalandı

Balıkesir'de aranan 34 kişi yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 34 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 14 bin 110 kişi sorgularken, Ayvalık’ta 3, Balya’da 1, Bandırma’da 1, Burhaniye’de 5, Edremit’te 13, Erdek’te 3, Gömeç’te 1, Gönen’de 3, Karesi’de 1, Kepsut’ta 2 ve Savaştepe ilçesinde 1 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 34 kişi yakalandı.


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