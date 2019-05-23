Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1392
  • 6,8382
  • 252.665
  • 84.376
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Balıkesir'de Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: 3'ü esnaf, biri doktor 4 zanlı yakalandı

Balıkesir'de Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: 3'ü esnaf, biri doktor 4 zanlı yakalandı

Balıkesir'de Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: 3'ü esnaf, biri doktor 4 zanlı yakalandı

Balıkesir'de, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda daha önce tutuklanan Ö.T'nin telefonunda kayıtlı bazı isimlerin önünde "Adnani", "A9" gibi kodlamalar yazıldığı belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, esnaf oldukları öğrenilen D.S, R.K. ve S.M. ile doktor M.P. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise Oktar'ın yazdığı çok sayıda kitap ele geçirildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Enes Batur 'evlendim' dedi, takipçileri inanmıyor
Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel'in hikayesini beyazperdeye taşıyor
Beren Saat'in neşesi yerinde
Tolga Sarıtaş'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Hazal Kaya müjdeli haberi kendisi verdi! 'Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum'
Emniyet Genel Müdürlüğü´nce, fantastik türündeki 1967 yapımı ´Kilink İstanbul´da´ isimli filmden bir

Emniyet Genel Müdürlüğü´nden ´Kilink İstanbul´da Yakalandı´ Paylaşımı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

558 yıllık Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı

Game of Thrones'un yıldızından final eleştirilerine yanıt: Saygısızlık yapılıyor