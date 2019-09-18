Balıkesir'de 73 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Küçükköy Mahallesi'nde üç ayrı bölgede kalabalık grupların olduğu yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgelerde, Midilli'ye geçmeye çalışan 51 Afganistan, 16 Suriye, 4 Orta Afrika ve 2 Kongo uyruklu 73 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Bu arada yasa dışı geçişleri organize ettiği öne sürülen M.M, N.M.E. ve İ.A. gözaltına alındı.

(AA)