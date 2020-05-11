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  3. Balıkesir'de 398 araca 200 bin lira ceza

Balıkesir'de 398 araca 200 bin lira ceza

Balıkesir'de 398 araca 200 bin lira ceza

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak trafik uygulaması yaptı. Polis ekipleri uygulamada bin 860 aracı denetlerken, 24 aracı trafikten men etti ve 398 araca 200 bin 386 lira para cezası uyguladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı polis ekipleri, İl genelinde ’Trafik Uygulaması’ gerçekleştirdi. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, kazaları önlemek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla il genelinde eş zamanlı ’Trafik Uygulaması’ gerçekleştirildi. Uygulamada bin 860 araç denetlenirken, 24 araç trafikten men edildi. Polis ekipleri 398 araca 200 bin 386 lira idari para cezası uyguladı.


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