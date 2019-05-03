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  3. Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup yabancı uyruklunun Ayvalık'tan Midilli'ye götürüleceği bilgisine ulaştı.

Küçükköy Mahallesi'nde devriye görevlileri ve sivil unsurların yürüttüğü takip sonucu, bir zeytinlikte 16 Suriye, 5 Somali ve 2 Filistin uyruklunun saklandığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlattı.

Kaçışı organize ettiği ileri sürülen A.G.K. gözaltına alındı.

(AA)

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