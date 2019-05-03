Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup yabancı uyruklunun Ayvalık'tan Midilli'ye götürüleceği bilgisine ulaştı.

Küçükköy Mahallesi'nde devriye görevlileri ve sivil unsurların yürüttüğü takip sonucu, bir zeytinlikte 16 Suriye, 5 Somali ve 2 Filistin uyruklunun saklandığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlattı.

Kaçışı organize ettiği ileri sürülen A.G.K. gözaltına alındı.

(AA)