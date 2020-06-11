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  3. Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
11 Haziran 2020 Perşembe 09:23 | Son Güncelleme:

Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Balıkesir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Üniversitesinde öğrenciyken FETÖ'nün yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 3'ü polis, 5'i öğretmen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, İzmir, Bursa, Kütahya, Antalya, Ağrı ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı.

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