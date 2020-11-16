Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün askeri yapılanmasına yönelik, Balıkesir merkezli 11 ilde operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonlar neticesinde toplamda 21 kişi gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle arandıkları tespit edilen aktif görevde olan 11 asker ile TSK'den ihraç edilmiş 10 kişi olmak üzere 21 şüpheli için operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, zanlıları yakalamak için Balıkesir, İstanbul, Giresun, Ankara, Erzurum, Van, Bingöl, Manisa, Konya, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.