Balıkesir Bigadiç deprem mi oldu? 21 Kasım Kandilli en son nerede deprem oldu?
Balıkesir'de deprem mi oldu? sorusu arma motorunda araştırılmaya başladı.Balıkesir ve çevre şehirlerde hissedilen 3.9’lik deprem korkuya neden oldu. AFAD’ın ilk belirlemelerine göre deprem Bigadiç’te yerin 11.46 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 21 Kasım son dakika deprem haberleri sizlerle..
Balıkesir'de deprem mi oldu? sorusu hızla aranmaya başladı. Son dakika deprem... Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 15.15'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hissedeler Balıkesir'de deprem mi oldu? merak ediyor. 21 Kasım son dakika deprem haberleri..
SON DEPREM HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA.. BALIKESİR'DE DEPREM..
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, yerin yaklaşık 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
EGE'DE DEPREM..
AFAD, 06:25'te Ege Denizi, Datça Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladI. Depremin derinliği 107.10 km olarak duyuruldu.