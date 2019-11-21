Balıkesir Bigadiç deprem mi oldu? 21 Kasım Kandilli en son nerede deprem oldu?

Balıkesir'de deprem mi oldu? sorusu hızla aranmaya başladı. Son dakika deprem... Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 15.15'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hissedeler Balıkesir'de deprem mi oldu? merak ediyor. 21 Kasım son dakika deprem haberleri..

SON DAKİKA.. BALIKESİR'DE DEPREM..

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı, yerin yaklaşık 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

EGE'DE DEPREM..

AFAD, 06:25'te Ege Denizi, Datça Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladI. Depremin derinliği 107.10 km olarak duyuruldu.