Bal arılarının toplam kaç gözü vardır?
Bal arılarının toplam kaç gözü vardır? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv'de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 30 Mart Pazartesi günü çıkan soru…
Bal arılarının toplam kaç gözü vardır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
BAL ARILARININ TOPLAM KAÇ GÖZÜ VARDIR?
A: 5
B: 10
C: 15
D: 20
Doğru cevap: A 5