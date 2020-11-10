Bakü'de sevinç, Erivan'da isyan: İşte Yukarı Karabağ'la ilgili tüm gelişmeler

Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtardığını açıklaması Bakü'de sevinçle karşılanırken Erivan'da ise öfkeli halk sokaklara döküldü. Yıllardır işgal altında tuttuğu Yukarı Karabağ'dan çekilmek zorunda kalan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "çok acı verici" olarak nitelendirdiği anlaşmanın ardından bölgede yaşanan tüm gelişmeleri derledik.

ERİVAN KARIŞTI

Ermenistan'da halk, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı.

Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.

Bazı protestocular Paşinyan’ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu.

Azerbaycan'da cephe hattında son durum ne?

ERMENİSTAN MECLİS BAŞKANI LİNÇ EDİLDİ

Azerbaycan ordusu karşısında ağır bir yenilgi alarak cepheden çekilme kararı alan işgalci Ermenistan'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan halkı, Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ı linç etti.

Mirzoyan'ın bir çete tarafından dövüldüğü, daha sonra hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı öğrenildi.

Azerbaycan'ın zaferinin ardından Ermenistan'da son durum ne?

SÖZDE LİDERDEN İTİRAF: TAMAMINI KAYBEDECEKTİK

Ermenistan ile Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında 28 yıl sonra topraklarına kavuşan Azerbaycan'ın zaferinin ardından, Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan itiraf geldi.

Harutyunyan, Harutyunyan, "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" dedi. Arutyunyan, imzalanan ateşkesle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" ifadelerini kullandı.

ALİYEV'İN SÖZLERİ GÜNDEME OTURDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Paşinyan için "Ne oldu Paşinyan, yol çekiyordun Cebrayıl'a? Raks ediyordun" ifadelerini kullandı.

Aliyev'in sözlerinin bulunduğu bu kısım sosyal medyada gündeme otururken paylaşım rekorları kırdı.

ERMENİSTAN ASKERİ EYLEMLERİ TAMAMEN DURDURDU

Azerbaycan ordusu karşısında yenilgiyi kabul ederek çekilme kararın alan Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Dağlık Karabağ’da Moskova saatiyle 00.00'dan itibaren ateşkes ve çatışmaların durdurulması ilan edilişinin ardından Ermenistan Savunma Bakanlığı, askeri eylemlerin tamamen durdurulduğunu bildirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN ALİYEV'İ KUTLADI

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Aliyev'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Karabağ savaşında Azerbaycan'ın kazandığı parlak zafer dolayısıyla liderlerin birbirlerini kutladığı kaydedildi.

Aliyev, savaş döneminde Azerbaycan'a verdikleri siyasi ve manevi desteklerinden dolayı Erdoğan ve Türk halkına bir kez daha teşekkür etti.

Erdoğan da ülkesinin desteğini yüksek takdirle karşıladığı için Aliyev'e teşekkürlerini iletti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ERMENİSTAN ÇIKIŞI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, yeni savaş isteyen ve çatışmaların sürmesini isteyenin Ermenistan olduğunu belirterek, "Ermenistan da bunun bedelini ağır ödedi. Güçlü Azerbaycan ordusu, işgal edilmiş topraklarını işgalci Ermenistan'ın elinden bir bir aldı. En sonunda (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan ve Ermenistan pes etmek zorunda kaldı." dedi.

BAKAN AKAR: TEK YÜREK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'ın zaferini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

Akar, "Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan’ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz. İmzalanan Ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan’a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN KARABAĞ AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına dair açıklama yaptı.

Karabağ’da yaşananları "trajedi" olarak tanımlayan Putin, "Kan dökülmesini durduracak anlaşmalara vardığımızı büyük bir memnuniyetle belirtmek istiyorum. Attığımız bu son adımların, Azerbaycan ve Ermenistan halkları için uzun vadeli barışı sağlayacağını umuyorum." diye konuştu.