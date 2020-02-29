Kim Milyoner Olmak İster sorusu Baklagillerden ve siyah renkte meyveleri olan hangi adda bir bitki vardır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

BAKLAGİLLERDEN VE SİYAH RENKTE MEYVELERİ OLAN HANGİ ADDA BİR BİTKİ VARDIR?



A: Eriktesi



B: Üzümsalı

C: Kabakşamba

D: Hıyarşembe

Doğru cevap: D Hıyarşembe