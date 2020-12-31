Bakırköy'de kadrolaşma tiyatrosu... Sayıştay Raporuyla ortaya çıktı!

Bakırköy Belediyesi’nde personel alımıyla ilgili skandal patlak verdi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’na yakın olduğu öne sürülen çok sayıda kişinin belediyeler yönetmeliğine aykırı olarak işe alındığı iddia edildi.

İddiaya göre, CHP’li Bakırköy Belediyesi’ndeki “adam kayırma” skandalında “Tiyatro Yönetmeliği” adı altında “eş, dost, akraba” kontenjanından 264 kişi ‘kendinden menkul yöntemlerle’ işe alındı.

SANATÇI MI, SEKRETER Mİ, ODACI MI?

İşe alınan kişilerle yapılan sözleşmelerde sanatçı, sahne uygulatıcıları, sahne direktörü, sanat teknik direktörü ve sanat iletişim direktörü vb. kadrolarda istihdam edileceği şeklinde iş tanımı yapıldığı ancak bu kişiler, fiilen sözleşme konusu iş tanımına uygun olmayan alanlarda çalıştırıldığı belirtiliyor.

Usulsüz olarak işe alınan 264 personelin 137’sinin tiyatro ile ilgili olmayan belediye işlerinde, 8 kişinin muhtarlıklarda, 4 kişinin ise cem evlerinde görevlendirildiği öne sürülüyor.

Belediyelerle ilgili yönetmeliğe göre, kadro düzenlemesi, pozisyon ve maaşların Bakanlık onayından geçerek uygulanması gerekiyor. Bakırköy Belediyesi ise, tartışmalı istihdamla ilgili “Tiyatro Yönetmeliği” dayanak olarak gösteriyor.

“ADAM KAYIRMA” SAYIŞTAY RAPORUNDA

Bakırköy Belediyesi’ndeki ‘adam kayırma’ 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na da yansımıştı. 2014 yılından itibaren konuya ilişkin Bakırköy Belediyesine uyarılarda bulunan Sayıştay 2019 yılındaki raporunda da yapılanın mevzuata aykırı olduğunu belirterek bir uyarıda daha bulunmuştu.