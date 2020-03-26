Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir müdürün koronavirüs olduğu iddia edildi
Bakırköy Adliyesi'nde ilk koronavirüs vakasının bir mahkemenin yazı işleri müdüründe tespit edildiği iddia edildi.
Bakırköy Adliyesi’nde ilk Korona virüs vak’ası 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan N.G.’de tespit edildi. Vak’anın tespit edilmesinin ardından 5. Sulh Hukuk Mahkemesi ile irtibatta olduğu 5 diğer mahkemenin personelleri 14 gün süre ile idari izinli sayıldı. Ayrıca 6 mahkeme karantinaya alındı.
İHA