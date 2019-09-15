Bakıcı şiddetinin kanıtı oyuncağın içinden çıktı

Mersin’deki bir güzellik merkezinde çalışan Alper Erdemil (29) ile eşi Fatma Erdemil (27), yaklaşık bir ay önce, kızları Öykü’ye bakması için N.K. adlı kadınla anlaştı. Her sabah 1 yaşındaki çocuğu N.K.’nin evine bırakıp, iş çıkışı alan anne-baba, kısa süre sonra Öykü’nün vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Bakıcından “Kızımız yürümeyi yeni öğreniyor” yanıtı alan çift, kızlarının şiddet gördüğünden şüphelendi.

AYNI GÜN DEŞİFRE OLDU

Kızını almak için gittiği başka bir akşam bakıcının evinden bağırma sesleri geldiğini duyan baba, internetten sipariş ettiği ses kayıt cihazını Öykü’nün oyuncak arabasına yerleştirdi. Ertesi sabah kızını, oyuncak arabasıyla birlikte bakıcıya teslim etti. Aynı günün akşamında dinlediği ses kaydında ise bakıcı N.K. olduğu iddia edilen bir kadının Öykü’ye, “Kes sesini, seni öldürürüm. Sus artık yeter, sabrım kalmadı” şeklindeki sözleri ile tokat ve ağlama seslerini duydu. Savcılığın yolunu tutan genç çift, şikayetçi oldu.

SESLERİ DİNLEYİNCE KANIMIZ DONDU

baba Alper Erdemil, şöyle konuştu: “Cihazı yerleştirdiğim oyuncağı akşam kızımla birlikte teslim aldım. Kayıtları eşimle birlikte dinlediğimizde kanımız dondu.”