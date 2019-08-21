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  3. Bakar Akar'dan kritik görüşme: Planın birinci aşaması bugün başlayacak

Bakar Akar'dan kritik görüşme: Planın birinci aşaması bugün başlayacak

Bakar Akar'dan kritik görüşme: Planın birinci aşaması bugün başlayacak

Milli Savunma Bakanlığı: 'Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi"

Bakan Akar tarafından görüşmede Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

Görüşmede iki Bakan tarafından Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması ile planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla Askeri Heyetlerin en kısa zamanda Ankara’da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı.
 

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