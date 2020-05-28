Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7961
  • 7,4783
  • 376.114
  • 105739
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakanlıktan yeni hizmet! Whatsapp hattı kuruldu
28 Mayıs 2020 Perşembe 11:16 | Son Güncelleme:

Bakanlıktan yeni hizmet! Whatsapp hattı kuruldu

Bakanlıktan yeni hizmet! Whatsapp hattı kuruldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nın, artık internet tabanlı mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden de hizmet vereceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın çağrı merkezlerinden ALO 183 hattı üzerinden aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik gelen çağrılara rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulduğunu anımsattı.

"HİZMET MODELLERİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

WhatsApp ihbar hattının vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade eden Selçuk, "Vatandaşlarımız, 0 501 183 0 183 iletişim numarasından 7/24 ALO 183 Sosyal Destek Hattı'na ulaşabilir. ALO 183 üzerinden ihmal, istismar, şiddet vakaları, evde bakım aylığı, sosyal yardımlar gibi hattımızın hizmet modelleriyle ilgili başvuruları değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ SAHADA

Acil durum ihbarlarını ALO 183 hattı üzerinden aldıklarını kaydeden Selçuk, gelen ihbarlarda durumun aciliyetine göre vakanın bulunduğu ilde görevli acil müdahale ekip sorumlularının kolluk kuvvetleri ile irtibata geçerek gerekli müdahalenin yapılmasını sağladığını aktardı.


Sırada Karadeniz var! 'Fatih' için hazırlıklar tamam
Türk SİHA'ları dengeleri altüst etti... Müthiş özellik!
Türkiye 5 ülke ile anlaşma imzaladı
Dünyada ilk kez incelendi... Çamurda koronavirüse rastlandı
Ceza yazan polisten indirim istedi... Yalanı ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sivilce ve cilt lekeleri için en iyi 10 çözüm

A101 kataloğu bu hafta da dopdolu! A101 28 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!