Bakanlıktan salıncak hamlesi! 5 dakika için 25 lira alıyorlar

Doğu Karadeniz’de yayla turizmi her geçen gün ivme kazanıyor. Rize’de bulunan Ayder bölgesinde ise doğal güzellikleri koruyacak, ecdadın bıraktığı doğal güzellikleri gelecek nesillere aktaracak çok önemli bir proje hayata geçiyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında bölgede imar planına uymayan yapılar, yapılacak rezerv konutlara taşınacak. Bölgede turizmi canlandıracak, istihdamı artıracak tesis yapılacak. Kamuoyunda salıncak alanları olarak bilinen alanlar da kamulaştırılarak hazine mülkiyetine geçirilecek. Süreç başladı. Salıncakları olan vatandaşlara da kamulaştırma bedellerinin dışında kira yardımı yapılacak ve salıncaklar ağustos ayı sonu itibarıyla taşınacak.

Proje ile Ayder’in 2020 yılı sonu itibarıyla kaldırımıyla, yoluyla, aydınlatma direğiyle, yürüyüş yollarıyla örnek bir turizm cenneti haline getirilmesi amaçlanıyor.





SALINCAKLAR ENDİŞELENDİRİYOR



Turizmciler turist çekmek amacıyla hizmetlerini yeni boyutlara taşırken, Rize’nin Ayder yaylası başta olmak üzere birçok yaylada kurulan salıncakların artışı endişelendiriyor.

ÜCRET ARTTI, FOTOĞRAF ÇEKME YARIŞI VAR



Geçtiğimiz yıl salıncaklarda 5 dakika sallanmanın bedeli 20 lira iken bu yıl bu fiyatın 25 lira seviyesinin üzerine çıktığı belirtiliyor. Kiminde insan gücüyle sallanan turistler, kiminde ise makaralı sistemle geriye doğru çekilerek bir anda hızlı bir şekilde bırakılıyor. Fotoğraf çektirmek isteyen turistler için ise salıncakların ipleri rengarenk süsleniyor. Bu durum yaylacıları ve turistleri memnun etse de düzensiz olan salıncaklar Ayder’in görüntüsünü bozuyor.

“SALINCAKLARI KALDIRACAĞIZ”



Geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşüm projesi uygulanacak Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların sahipleri ile de görüştü.

Bir bayan işletmecinin “Salıncaklarımıza dokunmayın” isteği üzerine Bakan Kurum, “Olmaz, kamulaştırma sürecine başlayacağız ve hemen paranızı vereceğiz burayı da hazineye alacağız. Kira yardımı da vereceğiz burası için, salıncakları da kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

“MÜTHİŞ BİR ÇİRKİNLİK”



Rize Valisi Kemal Çeber, insanların yeşile hasret bırakıldığını belirterek Ayder’in bağlı olduğu Çamlıhemşin Belediyesi’nin gereğini yapması gerektiğinin altını çizmişti. Çeber yaptığı açıklamada “Salıncak yapısı itibarıyla İmar Kanunu'na muhalefet eden bir yapı değildir. Sit alanı içerisinde sit kanununa uygunsuz da değil ama müthiş bir çirkinlik. Orada belediyemizin bu konuda gereğini yapması gerekiyor. Görev belediyemizin görevidir. Ayder Yaylası belediyenin bir mahallesidir. Yani o bir bina veya kaçak yapı değil. Neticede bir salıncak" diye konuştu.

Zamanında dur denilmesi gerektiğini belirten Çeber “Salıncaklar 2, 3 taneydi, millet geliyordu, keyifle sallanıyordu. Bunu gördük. Bu belki ciddi bir para kapısı olarak görüldü ama bana son 10-15 gündür müthiş bir serzeniş geliyor. Salıncakların meydana getirdiği tehlikeden, kirlilikten yakınılıyor, 'Yeşili göremez hale geldik' deniliyor. Hem belediyemiz hem salıncak sahibi arkadaşlarımız duyarlı olsun. Belediyemiz ile görüşsünler, gerekiyorsa belediyemiz onlara bir yer göstersin" açıklamasında bulunmuştu.



YENİ ŞAFAK