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  • Bakanlıktan 'çürük elma' videosu açıklaması: İnceleme başlatıldı
13 Kasım 2020 Cuma 07:19 | Son Güncelleme:

Bakanlıktan 'çürük elma' videosu açıklaması: İnceleme başlatıldı

Bakanlıktan 'çürük elma' videosu açıklaması: İnceleme başlatıldı
DHA

Çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağının iddia edildiği video ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı, "Ekiplerimiz konuyla ilgili inceleme başlatmıştır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada yayınlanan ve meyve suyu yapılacağı iddia edilen çürük elmaların bulunduğu videoyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır. Bakanlığımız halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle müsade etmeyecektir. Konu detaylıca araştırılıp ilgili birimlerimiz gereken çalışmayı ivedilikle yapacaktır. Gıda ile ilgili her türlü şikayeti Alo 174 Gıda Hattı ya da 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp İhbar Hattı’na yönlendirebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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