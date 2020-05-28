Bakanlıktan 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişiler için sokağa çıkma yasağı genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan işletme sahibi esnaf tüccar sanayici serbest meslek sahipleri ile çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Genelge ile 18-20 yaş arasındaki gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.