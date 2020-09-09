Bakanlık yasaklamıştı: Bursa'da korona kınasına ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 81 il valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge göndermişti. Genelge kapsamında, 81 ilde; sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği bildirilmişti. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlara ceza kesildi.



AA'da yer alan habere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda kına eğlencesi düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Salonda yapılan kontrolde, Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet eden, damat Halil Ş. ve gelin Müge Y. ile organizatör ve iş yeri sahibi olmak üzere 4 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Maske takmadıkları belirlenen 11 kişiye de toplam 22 bin 500 lira idari ceza uygulandı.

CEZA YAZDIRMAMAK İÇİN POLİSE DİRENDİ

Polisin, basın mensuplarının çektiği görüntülerden maskesiz olduğunu tespit ettiği Bilge A. (21), kimliğini vermemek için direnip salondan ayrılmaya çalıştı.

Annesiyle polisi ve basın mensuplarını engellemeye çalışan kadının çabalarına rağmen ekipler, Bilge A.'ya 900 lira idari ceza yazdı. Olay anı, kameralara da yansıdı.



