Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4845
  • 8,817
  • 464.596
  • 1093.33
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakanlık yasaklamıştı: Bursa'da korona kınasına ceza yağdı
09 Eylül 2020 Çarşamba 09:35 | Son Güncelleme:

Bakanlık yasaklamıştı: Bursa'da korona kınasına ceza yağdı

Bakanlık yasaklamıştı: Bursa'da korona kınasına ceza yağdı
AA

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderilmişti. Genelgede, düğün, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği bildirilmişti. Bursa'da kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlara ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 81 il valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge göndermişti. Genelge kapsamında, 81 ilde; sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği bildirilmişti. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlara ceza kesildi.

AA'da yer alan habere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda kına eğlencesi düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Salonda yapılan kontrolde, Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet eden, damat Halil Ş. ve gelin Müge Y. ile organizatör ve iş yeri sahibi olmak üzere 4 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Maske takmadıkları belirlenen 11 kişiye de toplam 22 bin 500 lira idari ceza uygulandı.

CEZA YAZDIRMAMAK İÇİN POLİSE DİRENDİ

Polisin, basın mensuplarının çektiği görüntülerden maskesiz olduğunu tespit ettiği Bilge A. (21), kimliğini vermemek için direnip salondan ayrılmaya çalıştı.

Annesiyle polisi ve basın mensuplarını engellemeye çalışan kadının çabalarına rağmen ekipler, Bilge A.'ya 900 lira idari ceza yazdı. Olay anı, kameralara da yansıdı.


Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon
Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına bombalı saldırı
Esenyurt'ta yine aynı manzara: Minibüste 12 yerine 33 yolcu çıktı!
Bakanlık yasaklamıştı: Bursa'da korona kınasına ceza yağdı
G.Saray, Nainggolan için Inter ile görüşüyor
Erol Mütercimler'den ahlaksızca sözler: İmam hatip mezunlarını hedef aldı

Erol Mütercimler'den ahlaksızca sözler: İmam hatip mezunlarını hedef aldı

Alg patlaması, Ulubat Gölü'nü yeşile boyadı

Alg patlaması, Ulubat Gölü'nü yeşile boyadı

Bağışıklığı güçlendiren gerçek

Bağışıklığı güçlendiren gerçek balık yağı nasıl anlaşılır?

Terazi burcu kadınını anlatan 5 özellik

Terazi burcu kadınını anlatan 5 özellik