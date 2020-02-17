Bakanlık tanı kiti geliştirdi! Peki, nasıl kullanılıyor?

Sağlık Bakanlığının koronavirüs için geliştirdiği yerli tanı kiti, hastalığın tespitini 90 dakikaya indirdi.

Korukluoğlu “Yerli üretim kitin geliştirilerek laboratuvarımızda rutin uygulamaya koyduk. Testin kendisi yaklaşık 90 dakika sürmekte. Avantajları var, kaynak israfını engellemesi ve oldukça uygun fiyatlara testlerin mal ediliyor olması.” şeklinde konuştu.

Kitin yerli kaynaklarla üretildiğini belirten Gülay Korukluoğlu, “En önemlisi yerli kaynaklarla üretilmiş olması, bize çok büyük avantaj sağlıyor. Bundan önceki dönemlerde bir malzemeyi genelde yurt dışından sipariş edip onun getirilme süresi 1-1,5 ayı bulabiliyordu. En acil durumlarda bile. Ama bu yerli test sistemi sayesinde üretim merkezinden İstanbul’dan destek aldığımız zaman hemen istediğimiz günün ertesi günü bize ulaştırılabiliyor.” dedi.

90 DAKİKADA SONUÇ VERİYOR

Virüsün tespiti konusunda dışa bağımlılığın sıfıra indiğini sözlerine ekleyen Korukluoğlu, şöyle konuştu:

“İlk sonuçlar da çok yüz güldürücüydü. Süreç içerisinde artık daha öncesinden kullandığımız testten sonra bu yerli üretim kitin geliştirilerek laboratuvarımızda rutin uygulamaya koyduk. Şu anda bu geliştirmiş olduğumuz kitte şüpheli gönderilen olası vaka tanımına uygun örneklerin analizi yapılmakta.”