Bakanlık onların peşinde: Mobil test ekibi görevlendirilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın normalleşme sürecinin hızlandırılması amacıyla dile getirdiği toplu çalışma yerlerinde test yapılabilme planının detayları belli oldu.

TÜİK'in araştırma sonuçlarına göre yapılacak çalışmayla yeni tedbirlerin gündeme geleceği söz konusuyken, araştırma sonuçlarının ise önümüzdeki hafta ortaya çıkması bekleniyor.

KRİTERLER DEĞİŞİYOR

Hastanelere virüs şüphesiyle başvuranların sayısının azalması dikkate alınarak, önümüzdeki süreçte sadece hastaneye başvuranlara değil, hiçbir belirti göstermeyen virüs taşıyıcıları da tespit edilecek.

Ramazan Bayramı’na kadar geçecek süreçte, öncelikle OSB’ler, küçük sanayi siteleri, küçük işletmeler, lokanta ve kafelerde çalışanlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve risk grubunda bulunanlara, başvuru olmaksızın test yapılabileceği belirtiliyor.

MOBİL TEST EKİBİ GÖREVLENDİRİLECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bilim Kurulunda yapılan değerlendirmelerde, önümüzdeki süreçte kriterler genişletilerek virüs taşıyanları yakalamaya yönelik stratejiye geçilecek. Vatandaşların hastanelere gelmesi beklenmeden, mobil olarak belli bölgelerde rastgele testler yapılacak.