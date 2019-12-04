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  3. Bakanlık Kasım ayında yapılan operasyon sayısını açıkladı

Bakanlık Kasım ayında yapılan operasyon sayısını açıkladı

Bakanlık Kasım ayında yapılan operasyon sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı yaptığı son dakika açıklamasında "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldı. Kasımda, kırmızı kategoriden 2, turuncu kategoriden 3, gri kategoriden 9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 131 terörist etkisiz hale getirildi.17 Ağustos 2019'da başlayan ve halen devam eden operasyonlarda ise 124 terörist etkisiz hale getirilirken, 19 işbirlikçi yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 369 bin 690 olduğunu bildirdi. Çataklı ayrıca 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.


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