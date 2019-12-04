Bakanlık Kasım ayında yapılan operasyon sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 369 bin 690 olduğunu bildirdi. Çataklı ayrıca 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.