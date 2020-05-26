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26 Mayıs 2020 Salı 11:07 | Son Güncelleme:

Bakanlık izin verdi, üretimine başlanıldı

Bakanlık izin verdi, üretimine başlanıldı

Endemik bir bitki türü olduğu için doğadan toplanması yasak olan salep orkidesi, Tarım ve Orman Bakanlığından verilen özel izinle Samsun'da üretiliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin tohum desteğiyle Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin (EKOMDER) hazırlandığı proje kapsamında 2016 yılında 6 dönem arazide 6 çiftçi, salep orkidesi üretimine başladı.

Ekonomik değerinin yüksek olması ve yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılması sayesinde salep orkidesi üretim alanı zamanla arttı.

Bu yıl 19 Mayıs ilçesinde 41 çiftçinin 35 dönüm arazide ektiği salep orkidesinden 35 ton rekolte bekleniyor.

Hasadına başlanan salep orkidesinin yumruları kurutulduktan sonra kilogramı 400 ila 600 lira arasında alıcı buluyor.


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