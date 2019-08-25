Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakanlık duyurdu! Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı

Bakanlık duyurdu! Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı

Bakanlık duyurdu! Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı

Van'ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran belediyelerinin HDP'li 8 meclis üyesi görevden alındı.

Van'ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran belediyelerinin HDP'li 8 meclis üyesi görevden alındı.

İçişleri Bakanlığınca, Tuşba Belediye Meclis Üyesi Ercan Yılboğa, Edremit Belediye Meclis üyeleri Savaş Engu, Sevinç Şeker ve Atiye Şen ile Çaldıran Belediye Meclis üyeleri Necmettin Şahin, Pınar Demir, Hülya Darak ve Mehmet Sıddık Moraner'in, haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle görevden alınmalarına karar verildi.

Belediye meclis üyesi 8 kişinin "Anayasa'nın 127. Maddesi 4. Fıkrası ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 47'inci maddesi" gereğince görevden alındığı öğrenildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Vartolu tüm gelirini bağışladı
Beren Saat'e dudak uçuklatan ücret! Bölüm başına...
Onur Büyütopçu'dan Seda Sayan itirazı
'Fahriye'nin üzerine gitmeyin'
Polemik sürüyor: Medya maymunluğu yapma
<p>Erzincan merkeze 33 kilometre uzaklıktaki Çağlayan Beldesinde meyve ağaçlarının dallarında zıplay

Erzincan’da Sincaplar Renkli Görüntüler Oluşturdu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

300 filmi duyunca Cüneyt Arkın’ı kovmuşlar

Bu listeye bakmadan otomobil almayın! Ankara’nın seçkin fırsatlarını sizin için derledik...