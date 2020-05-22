22 Mayıs 2020 Cuma 18:30 | Son Güncelleme:
Bakanlık duyurdu... Seyahat izni verilen kişi sayısı açıklandı
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı: Bugün saat 18.00 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden; Seyahat İzin Başvurularıyla, yanlarındaki refakatçileri dahil izin verilen kişi sayısı: 484 bin 808.
İçişleri Bakanlığı: Bugün saat 18.00 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden; Seyahat İzin Başvurularıyla, yanlarındaki refakatçileri dahil izin verilen kişi sayısı: 484 bin 808.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız