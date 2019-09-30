Bakanlık duyurdu! 'Roger' öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Mardin’in Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, “Roger” kod adlı Fırat Şimdi isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, Roger kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir.” ifadesine yer verildi.
(İHA)