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  3. Bakanlık duyurdu! 'Roger' öldürüldü

Bakanlık duyurdu! 'Roger' öldürüldü

Bakanlık duyurdu! 'Roger' öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Mardin’in Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, “Roger” kod adlı Fırat Şimdi isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, Roger kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir.” ifadesine yer verildi.

(İHA)

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