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  3. Bakanlık duyurdu! Kandil'e son dakika hava harekatı

Bakanlık duyurdu! Kandil'e son dakika hava harekatı

Bakanlık duyurdu! Kandil'e son dakika hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyi Kandil'e düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu." denildi.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine yönelik hava harekatı düzenlendi, bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullandığı hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

(AA)

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