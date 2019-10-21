Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8294
  • 6,5159
  • 277.632
  • 97732.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakanlık duyurdu: Biri gri listede 7 teröristin etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Biri gri listede 7 teröristin etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Biri gri listede 7 teröristin etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, biri gri listede olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu teröristlerden birinin, 300 bin lira ödülle gri listede yer alan "Fedai Koçer" kod adlı Yusuf Demir olduğu belirlendi.

Ayrıca, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3, Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu müjdeli haberi böyle duyurdu
Düğünde dev düet
Alişan'dan eşi Buse Varol'a 600 bin TL'lik yeni jest!
Tarkan'ın kızı Liya ile paylaşımında dikkat çeken detay
Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan hayrana fırça
<p>İzleyenlerin bulunmadığı tarafta meydana gelen olayda, 2 görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu b

Savaş Uçağı, Hava Gösterisinde Pist Kenarındaki Görevlileri Savurdu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Mehmetçik'e dua

YPG ile dirsek teması devam edecek... ABD askerleri eve değil Irak'a gidiyor