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31 Aralık 2020 Perşembe 15:28 | Son Güncelleme:

Bakanlık duyurdu: 800 bin TL hibe sağlandı

Bakanlık duyurdu: 800 bin TL hibe sağlandı

Edirne Keşan'da hayvan haklarını korumak adına at arabalarının küçük motorlu taşıtlara dönüştürülmesi projesine 800 bin TL hibe desteği sağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında Edirne Keşan’da hayvan haklarını korumak adına at arabalarının küçük motorlu taşıtlara dönüştürülmesi projesine 800 bin TL hibe desteği sağlandığı duyuruldu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Edirne Keşan’da hayvan haklarını korumak adına at arabalarının küçük motorlu taşıtlara dönüştürülmesi projesine İller Bankamız aracılığıyla 800 bin TL hibe desteği sağladık. Proje kapsamında geçimini at arabacılığıyla sağlayan 104 vatandaşımıza motorlu araçları teslim edildi.
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