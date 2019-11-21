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  3. Bakanlık duyurdu! 70 aile Tel Abyad'a doğru yola çıktı

Bakanlık duyurdu! 70 aile Tel Abyad'a doğru yola çıktı

Bakanlık duyurdu! 70 aile Tel Abyad'a doğru yola çıktı

MSB: Barış Pınarı Harekât bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus’tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinden yapılan açıklamada;

"Güvenli Bölge’nin tesisi için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad ve Rasulayn’dan temizlenmesi bölgeye geri dönüşlerin de yolunu açtı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat’ın doğusunu işgal etmesiyle birlikte baskı ve zulme dayanamayan yaklaşık 1,5 milyon Kürt kardeşimiz bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Yaklaşık 400 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz de Türkiye’ye sığınmıştı. Barış Pınarı Harekâtı’nın başarıya ulaşması ile terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeden temizlenmesi ve alt yapı çalışmalarına hız verilmesi Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşünün de önünü açtı.

Terör örgütü PKK/YPG’den kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Cerablus’a sığınan Suriyeli kardeşlerimizden yaklaşık 200 kadarı gönüllü ve güvenli olarak kendi evlerine, topraklarına döndü.

Barış Pınarı Harekât bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus’tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı." cümlelerine yer verildi.


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