Bakanlık duyurdu! 300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi. Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

GRİ KATEGORİDE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, "Diyarbakır’da 19 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında; 19 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye/ cephane birimi sorumlusu 'Agit Soro' kod adlı 'Celal Gök' olduğu tespit edilmiştir." denildi.