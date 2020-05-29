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  3. Gara'ya hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
29 Mayıs 2020 Cuma 17:22 | Son Güncelleme:

Gara'ya hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gara'ya hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.


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