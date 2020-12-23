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  • Bakanlık düğmeye bastı: Canan Kaftancıoğlu "kaçak tadilat" yaparken yakalandı
23 Aralık 2020 Çarşamba 10:24 | Son Güncelleme:

Bakanlık düğmeye bastı: Canan Kaftancıoğlu "kaçak tadilat" yaparken yakalandı

Bakanlık düğmeye bastı: Canan Kaftancıoğlu "kaçak tadilat" yaparken yakalandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, İstanbul İl Başkanlığı'nın satın aldığı yeni binasında imar yönetmeliğine aykırı biçimde tadilat yaptırdığı ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, izinsiz yapılaşma ile ilgili 'mühürleme kararı' çıkardı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, İstanbul İl Başkanlığı’nın satın aldığı yeni binasında imar yönetmeliğine aykırı biçimde tadilat yaptırdığı ortaya çıktı. 

Sabah'ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın izinsiz yapılaşma ile ilgili 'mühürleme kararı' çıkardığı bildirildi.

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