Bakanlık açıkladı: Patlayıcılar imha edildi
Pençe-3 Harekatı'nda ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı olmak üzere toplam 4 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.
Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı kapsamında belirlenen 4 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat kapsamında ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı 4 EYP'nin belirlenerek yerinde imha edildiği kaydedildi.
AA