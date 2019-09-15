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  3. Bakanlık açıkladı: Patlayıcılar imha edildi

Bakanlık açıkladı: Patlayıcılar imha edildi

Bakanlık açıkladı: Patlayıcılar imha edildi

Pençe-3 Harekatı'nda ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı olmak üzere toplam 4 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı kapsamında belirlenen 4 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat kapsamında ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı 4 EYP'nin belirlenerek yerinde imha edildiği kaydedildi.

AA

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