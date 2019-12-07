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  3. Bakanlık açıkladı! Muş'ta terör örgütüne ağır darbe!

Bakanlık açıkladı! Muş'ta terör örgütüne ağır darbe!

Bakanlık açıkladı! Muş'ta terör örgütüne ağır darbe!

Muş'un Şenyayla bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı özel harekat timlerince düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Muş'un Şenyayla bölgesinde hava destekli operasyonla 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Muş'un Şenyayla bölgesine İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, operasyonların sürdüğü kaydedildi.

(AA)


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