Bakanlık açıkladı! İşte ülkelerine gönderilen terörist sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz. DEAŞ'lıları ülkelerine göndereceğiz” açıklamalarının ardından yabancı terörist savaşçılarının (YTS) ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri başlandı.

TÜRKİYE’DE 944 YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇI BULUNUYOR

11-19 Kasım tarihleri arasında 10 Alman, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD’li ve iki Hollandalı Türkiye’den sınır dışı edildi. Suriye’de yakalanan YTS’lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanırken, detaylı mülakatları yüzde 90 sonuçlandırılarak, ilgili ülkelerle temas kuruldu.

Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren veya yasal giriş yapıp zamanla yasa dışı hale gelen yabancıların sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar idari makamların kararıyla zorunlu olarak tutuldukları geri gönderme merkezlerinde halen 36 uyruk, bir vatansız ile iki de uyruk tespit çalışmaları süren 944 yabancı terörist savaşçı bulunuyor. (AA)