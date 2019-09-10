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  3. Bakanlık açıkladı: Irak kuzeyine hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: Irak kuzeyine hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: Irak kuzeyine hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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